(Notícia atualizada) O primeiro-ministro respondia ao deputado André Silva, do PAN, que queria saber se o orçamento suplementar vai incluir um reforço de verbas para a proteção de menores e para as touradas. António Costa assegurou que o Governo "não tenciona dar nenhum apoio extra" a esse setor.Mas o chefe de Governo remeteu mais informação sobre o orçamento retificativo para a próxima semana, sublinhando que o objetivo é apresentar o documento à Assembleia da República em junho.O primeiro-ministro recusou ainda falar sobre a eventual passagem do atual ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal, adiantando apenas que quando chegar o momento da substituição fará também uma consulta a todos os partidos com assento parlamentar.Sobre o pagamento de prémios aos administradores do Novo Banco, que, segundo escreve esta quarta-feira o Correio da Manhã , subiu 75%, o primeiro-ministro lembrou que até ao final de 2021 o banco não pode distribuir dividendos e que até junho deste ano não pode pagar aos administradores salários 10 vezes superiores ao salário médio dos trabalhadores.(Notícia atualizada)

O primeiro-ministro vai ouvir no início da próxima semana os partidos com assento parlamentar para discutir um programa de estabilização económica e social e o orçamento retificativo, em resposta à pandemia da covid-19."Hoje mesmo tratarei de marcar audiências com todos os partidos representados nesta Assembleia da República para podermos discutir o Programa de Estabilização Económica e Social e o reflexo que deva ter também no orçamento suplementar", afirmou António Costa, nesta quarta-feira, 20 de maio.