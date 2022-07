Costa promete novo pacote de apoios às famílias e empresas para setembro

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira que, em setembro, o Governo irá aprovar um novo pacote de medidas para mitigar o impacto da crise energética e da subida da inflação nas famílias e empresas."É hoje claro que, com o prolongar da guerra, o efeito da inflação será mais duradouro do que o que se antecipava. É, por isso, que em setembro iremos aprovar um novo pacote de medidas para apoiar o rendimento das famílias e a atividade das empresas", referiu, no debate do Estado da Nação, na Assembleia da República.António Costa garantiu que o Governo tem procurado dar resposta à atual crise energética e à subida da inflação, através de "três vias essenciais": conter o aumento do custo da energia "na medida do possível", apoiar as empresas mais afetadas pela subida dos preços da energia e auxiliar as famílias mais carenciadas.Com isso, António Costa diz que foi possível uma "redução de 3,7% do preço da eletricidade para as famílias no mercado regulado", a "redução de 18 pontos percentuais da carga fiscal sobre os combustíveis" e a redução do impacto da subida do gás, com "uma poupança média diária de 18%", ou seja, "menos de 52 euros por MWh".António Costa sustentou ainda que o país não tem "só que enfrentar as emergências decorrentes da guerra", mas também a "crise política que só terminou há três semanas, quando entrou em vigor o novo Orçamento do Estado".Com a entrada em vigor da nova proposta orçamental, destacou que será possível garantir a redução do IRS para a classe média, famílias com filhos e jovens, criar incentivos fiscais ao investimento das empresas, aumentar as bolsas de mestrado e pagar, com retroativos a janeiro, o aumento extraodinário das pensões.Sobre o Orçamento do Estado para este ano, o primeiro-ministro revelou ainda que esta quarta-feira foi assinado um acordo com a união das misericórdias e as instituições de solidaridade que "assegura o compromisso de uma das principais medidas do OE: a gratuitidade das creches".