Costa rejeita "contaminação" do debate orçamental com resultados das autárquicas

"Numas eleições autárquicas, há 308 concelhos e quase 4 mil freguesias em disputa. É natural que numas se ganhe e noutras se perca. O objetivo do PS é continuar a ser o maior partido autárquico português como fomos em 2013 e em 2017", disse.



Sobre a abstenção disse que, apesar de a afluência estar abaixo da registada nas últimas autárquicas, é preciso aguardar pelos resultados finais.

O primeiro-ministro, António Costa, rejeitou este domingo que as eleições autárquicas possam ser uma "dor de cabeça" para as negociações do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022). António Costa diz que as eleições não devem misturar-se com "outros assuntos" e não antevê "perturbações" no processo orçamental."Não há qualquer contaminação entre as eleições autárquicas e o debate orçamental. O PCP sempre deixou claro que não misturava os dois assuntos", disse António Costa aos jornalistas, à chegada à sede nacional do PS, no Largo do Rato, em Lisboa.Nestas eleições, o PCP e o PEV (que concorrem coligados através da CDU) têm apostado em reconquistar algumas das câmaras que passaram para as mãos dos socialistas, como é o caso de Almada e Barreiro.Já o Bloco de Esquerda, que também fez parte da antiga "geringonça", tem apontado críticas à gestão do PS em várias câmaras do país. Mas António Costa desvaloriza. "As eleições autárquicas são mais ou menos irrelevantes para o Bloco de Esquerda, visto que não tem grande participação autárquica", referiu.O primeiro-ministro e secretário-geral do PS está convicto de que o partido terá uma "nova vitória" nestas eleições."A abtenção é sempre negativa. Este ano pode ainda votar-se até às 20h e provavelmente ainda há muita gente que vai votar na última hora. Vamos aguardar pelos resultados", sentenciou.