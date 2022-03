Costa: "Só posso partilhar da irritação do Presidente"

ão tenho esse receio, os portugueses conhecem bem o Presidente da República, eu e o Presidente conhecemo-nos bem um ao outro. E s





O primeiro-ministro tentou esta quarta-feira à noite desvalorizar a polémica em torno da divulgação pública da lista de novos ministros antes mesmo de esta ser conhecida pelo Presidente da República, que cancelou a audiência em Belém onde António Costa deveria ter apresentado os nomes."Quanto ao facto de ter havido uma fuga de informação só posso partilhar da mesma irritação que o Presidente da República", afirmou António Costa à entrada de um encontro com o grupo parlamentar do PS, na Assembleia da República.O chefe do Executivo e secretário-geral socialista afirmou não recear que tal fuga de informação possa perturbar as relações entre São Bento e Belém."Ne há coisa que tenho a certeza que o Presidente sabe é que a fuga não veio de mim, não veio do meu gabinete."Para o chefe do Executivo, "as coisas devem ser feitas de acordo com as normas e se houve uma fuga de informação é lamentável que tenha acontecido".Costa repetiu que o mais importante é que "temos Governo". "O facto mais central é que o Presidente da República aceitou a proposta de nomes que apontei e que permite a formação de um governo de combate, com um forte núcleo político", destacou.