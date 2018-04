Costa subiu o tom para Catarina Martins na discussão da Cultura

António Costa subiu o tom do debate sobre o financiamento da Cultura na troca de ideias com Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, que dá apoio parlamentar ao Governo.

"Se se acha habilitada para se substituir ao júri dos concursos, eu acho perigoso", atirou António Costa, perante as críticas da bloquista que lamentava a falta de financiamento para a Cultura e a forma como os apoios foram distribuídos.



"Mal seria se fosse o primeiro-ministro ou o ministro da Cultura a decidir se [um apoio] foi bem ou mal dado", disse ainda Costa.



O primeiro-ministro garantiu que o sector da cultura já teve um reforço do seu orçamento de 70%. "Qual foi o outro sector em que reforçamos a verba alocada do orçamento em 70%", questionou Costa.



O primeiro-ministro disse ainda que a nova verba desbloqueada para o apoio das entidades da cultura vai permitir dar apoio a 43 entidades que tinham sido consideradas pelo júri dos concursos como merecedoras do financiamento, mas para as quais não havia verba.



Catarina Martins pretendia um compromisso claro de aumento do financiamento para o próximo Orçamento do Estado.



A polémica sobre o financiamento a cultura marcou o arranque do debate, com o PSD a criticar o Governo.



Este debate surgiu no dia em que o Governo





anunciou um reforço orçamental de 2,2 milhões de euros . Esse reforço, sublinhou António Costa, faz subir para 19,2 milhões de euros o total de investimento orçamental nesta área. O Governo tem estado debaixo de fogo depois de terem sido conhecidos os resultados do concurso para este ano e de terem ficado de foram uma centena de candidaturas, incluindo algumas de entidades que anteriormente recebiam subsídios. Também do lado dos partidos que apoiam o Governo se levantaram vozes a exigir reforços e, antecipando-se ao debate quinzenal desta quinta-feira, 5 de Abril, onde o tema estaria sobre a mesa, António Costa anunciou já o reforço orçamental. A carta tem, aliás, data de 5 de Abril.