Costa tem de cortar 14 elementos para novo Governo ser “enxuto”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O novo Governo de António Costa, que será conhecido a 22 ou 23 de fevereiro, deverá ser “mais enxuto” e funcionar como uma espécie de “task force” para a recuperação do país. A promessa foi feita pelo próprio secretário-geral do PS ainda durante a campanha e obrigará a um corte no número de ministros e secretários de Estado, depois de ter liderado o maior Executivo de sempre. Mas, para que

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...