Covid-19 mostrou que a consolidação orçamental era “um castelo de cartas”, diz Joaquim Miranda Sarmento

A pandemia veio mostrar que a redução do défice não foi estrutural, afirma Joaquim Miranda Sarmento. Por isso, mais do que “as décimas” do défice de 2022, o economista do PSD quer conhecer a estratégia do Governo que permita baixar a dívida no médio prazo.

Covid-19 mostrou que a consolidação orçamental era “um castelo de cartas”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Covid-19 mostrou que a consolidação orçamental era “um castelo de cartas” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar