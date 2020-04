Em resposta a uma pergunta sobre se Trump planeava cancelar parte das suas obrigações de dívida com o Governo chinês, o presidente norte-americano expressou: "Podemos fazer isso com tarifas ou de outras formas".





"Eles [a China] são uma nação brilhante, cientificamente e em outras coisas. Podiam tê-lo guardado ou parado [o surto do novo coronavírus], mas não o fizeram", frisou Trump, em conferência de imprensa.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 230 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.



O presidente dos Estados Unidos ameaçou esta quinta-feira impor novas tarifas sobre as importações chinesas, em resposta à pandemia da covid-19, que, na opinião de Donald Trump, é culpa do Governo chinês.Em resposta a uma pergunta sobre se Trump planeava cancelar parte das suas obrigações de dívida com o Governo chinês, o presidente norte-americano expressou: "Podemos fazer isso com tarifas ou de outras formas".