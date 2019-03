Cristas diz que organigrama do Governo "mais parece uma árvore genealógica"

A presidente do CDS-PP referiu esta terça-feira que o organigrama do Governo "mais parece uma árvore genealógica" devido às relações familiares que existem no seu seio e acusou o PS de usar o "Estado como se fosse a sua casa".

À margem de uma iniciativa sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, no parlamento, em Lisboa, Assunção Cristas foi instada pelos jornalistas a comentar as relações familiares no Governo, que têm vindo a público nos últimos dias.