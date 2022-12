Hugo Mendes, que também apresentou demissão.

Leia Também O longo dia de Pedro Nuno Santos que acabou em demissão

A demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, na madrugada de quinta-feira, abre portas a uma remodelação significativa e alargada do governo, revela o Diário de Notícias , citando uma fonte governamental. E tal parece ser cada vez mais previsível segundo avança o diário, que aponta nomes como Pedro Marques e Eurico Brilhante Dias.O jornal avança ainda que só haverá novos ministros e secretários de Estado a partir da próxima terça-feira, data em que o Presidente da República regressa do Brasil, onde irá assistir à tomada de posse de Lula da Silva, uma vez que não houve qualquer comunicação entre o Governo e a Presidência que indicasse o contrário.Pedro Nuno Santos deixou o Governo depois de ter sido conhecido que Alexandra Reis, ex-administradora da companhia aérea, chamada para secretária de Estado do Tesouro, recebeu uma indemnização de 500 mil euros, numa saída com contornos ainda por esclarecer. O aval foi dado pelo secretário de Estado adjunto,