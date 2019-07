O programa eleitoral que o PS aprovou no sábado também contém várias propostas de apoio à natalidade com incidência nas creches. É o caso do complemento de creche ("valor garantido e universal" concedido a partir do segundo filho) e do reforço do "investimento na rede de equipamentos sociais de apoio à infância, nomeadamente creches e jardins-de-infância".



Partindo da ideia de que "ter uma criança na creche chega a ser mais caro do que [tê-la] numa universidade privada", o Bloco de Esquerda defende a inclusão das creches no sistema educativo para crianças até aos três anos, salvaguardando a "gratuitidade".



Já o PCP propõe que seja criada, até 2023, uma rede de creches gratuitas para as crianças que nasçam a partir do ano 2020.

A última medida a ser conhecida foi dada a conhecer esta sexta-feira pelo CDS. Os centristas querem alargar o número de creches para famílias que não podem pagar as mensalidades das instituições privadas. O partido liderado por Assunção Cristas propõe um modelo de contratualização complementar ao que existe hoje com o setor social para que o Estado possa contratualizar vagas com creches detidas pelos setores social, público ou privado.Esta quarta-feira havia sido Rui Rio a propor a "criação de uma rede nacional de creches e jardins de infância tendencialmente gratuitos" destinadas a crianças com idades entre os seis meses e os cinco anos.