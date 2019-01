Dirigentes distritais do PSD avaliam afastar Rui Rio

Segundo o Público vários dirigentes do PSD realizaram um encontro secreto para avaliar um conselho nacional extraordinário com um ponto único na agenda: destituir Rui Rio.

A hipótese de convocar um conselho nacional extraordinário para destituir Rui Rio da direção do PSD esteve a ser debatida num encontro entre vários dirigentes distritais do partido na passada sexta-feira, conta o Público na edição desta terça-feira, 8 de janeiro.



O mesmo jornal garante que já há contactos para recolher assinaturas para avançar com a iniciativa. É necessário a assinatura de um quinto dos membros (33 nomes) do conselho nacional.



Na base da movimentação estão os fracos resultados das sondagens, mas também a preocupação com a imagem do partido junto do eleitorado. Isto porque dentro do partido há cada vez mais dúvidas de que Rui Rio conseguirá virar a situação política a favor do PSD até às legislativas de outubro.



O Público recorda ainda que esta movimentação acontece pouco mais de três meses após Salvador Malheiro, vice-presidente de Rui Rio, ter convidado os dirigentes distritais a assinarem um documento de compromisso com a estratégia do atual dirigente do PSD apelando à "serenidade" e críticas às "agendas pessoais".