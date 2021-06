“É um momento sensível para mexer nas taxas de supervisão”, diz João Nuno Mendes

O Executivo recusou dar maior autonomia de financiamento ao regulador, mantendo o modelo atual em que cabe à CMVM propor as taxas de supervisão e ao Governo aprová-las. O secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, justifica a decisão com a situação económica do país e a redução do mercado de capitais nacional, não recusando, porém, voltar a este tema no futuro.

