Eurosondagem: PS alarga vantagem sobre PSD para 15 pontos

A sondagem da Eurosondagem para a SIC e o Expresso mostra o PS a subir e o PSD a descer, com os socialistas a terem agora uma vantagem de 15 pontos percentuais sobre os sociais-democratas. Barómetro mostra ainda que há uma maioria favorável à redução do IVA para as touradas.