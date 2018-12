Ferro Rodrigues alerta contra o "mau cheiro" populista que chega da Europa

Sábado

Estas posições foram transmitidas por Ferro Rodrigues no início do jantar de Natal do Grupo Parlamentar do PS, num curto discurso em que começou por elogiar o clima "de distensão" política e social existente em Portugal com o actual Governo.

"Chegam lá de fora ventos com mau cheiro, começando pelos resultados na Andaluzia, passando pela França, a Itália, para não falar um pouco mais a leste. O populismo não é apenas uma palavra de retórica, tem sempre como inimigo principal o ataque ao parlamento. É sempre fundamental esse ataque em qualquer estratégia de extrema-direita", apontou o presidente da Assembleia da República.

Segundo Ferro Rodrigues, os democratas "têm a obrigação de defender o parlamentar". "Temos de defender o parlamento com os nossos valores e com o nosso comportamento cívico e político. Agradeço ao Carlos César a forma firme como o PS se colocou na sequência dos mais recentes ataques ao parlamento", referiu, embora tenha depois condenado "práticas de 'chico espertice' e as suspeitas de irregularidades" em relação a alguns deputados.