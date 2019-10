Ferro Rodrigues reeleito presidente da Assembleia da República

O deputado socialista foi reeleito presidente da Assembleia da República. Ferro Rodrigues inicia assim um segundo mandato no segundo mais alto cargo do ordenamento constitucional.

O candidato único à presidência da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, foi reeleito para um segundo mandato no segundo mais relevante cargo do ordenamento constitucional.



O deputado socialista recebeu 178 votos a favor, 44 brancos e oito nulos. Honrado por uma eleição que mostrou uma "confiança renovada e multiplicada", Ferro Rodrigues comprometeu-se a ser o "presidente de todas e todos os deputados".





De seguida homenageou os dois socialistas que o precederam e que, tal como ele próprio, foram reconduzidos nestas funções, Almeida Santos e Jaime Gama.



Ferro sustentou que nas eleições de 6 de outubro os portugueses demonstraram atribuir uma "centralidade muito clara da Assembleia da República", dado que "não quiseram maiorias absolutas porque perceberam que não são a única via para a estabilidade política".



A chegada de novas forças ao Parlamento, em particular com a eleição do Chega, uma força com um discurso anti-sistema, levou Ferro a defender que "ninguém se deve pôr de fora da cultura de diálogo", alertando para o "perigo" que representam os "poderes fáticos e inorgânicos".



Por fim, Ferro Rodrigues sinalizou a emergência climática como um "problema que emerge de forma incontornável", pelo que revelou que vai levar à conferência de líderes que decorre ainda esta tarde um "programa de iniciativas para a legislatura de resposta" a esse desafio.