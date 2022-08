Gestão de Moedas em Lisboa divide

A gestão de Carlos Moedas à frente da Câmara de Lisboa divide. A maior parte dos inquiridos no barómetro da Intercampus para o Negócios, CM e CMTV não sabe como avaliar o autarca da capital, sendo que quase 17% afirma que o social-democrata está a fazer um mau trabalho à frente do município.





Os números podem ser explicados, segundo a Intercampus, pelo facto de o barómetro ser realizado numa perspetiva nacional, havendo uma menor ligação à capital. "Há um aspeto a considerar: esta é uma pergunta que interessa quase apenas aos munícipes de Lisboa e este estudo é de âmbito nacional", frisa no documento.









Quando questionados sobre se Moedas está a ser um bom presidente da Câmara de Lisboa, 48,3% opta por dizer não saber avaliar ou por não responder. Outros 34,9% dizem que o desempenho é positivo e 16,9% afirmam que o autarca está a ter um mau desempenho à frente da autarquia da capital.





Já quando a questão é sobre o futuro há mais respostas. A maioria acredita que se Moedas tiver um bom desempenho à frente da autarquia de Lisboa isso lhe abrirá caminho para chegar à presidência do partido onde milita.





Ou seja, 48,6% não tem dúvidas que se Moedas tiver sucesso será um bom presidente do PSD. Pelo contrário, 21% não acredita que possa ser um bom líder social-democrata. Há 30% de inquiridos que diz não saber ou prefere não responder.









Polémicas com Augusto Santos Silva

Numa outra questão sobre política mas em relação ao papel do Presidente da Assembleia da República, 44% dos inquiridos no barómetro da Intercampus diz achar mal que Augusto Santos Silva critique a opinião dos deputados, outros 29,3% dizem achar bem e 21,8% não tem opinião sobre o tema.





A pergunta não foi feita diretamente sobre a tensão entre Augusto Santos Silva e o Chega. Têm sido vários os momentos de confronto, no Parlamento, entre o presidente da Assembleia da República e André Ventura. O Chega já afirmou estar a ser alvo de "censura", tendo inclusivamente pedido uma audiência ao Presidente da República.





Já Augusto Santos Silva tem recusado sempre estar a ser parcial em relação aquele partido, que é a terceira força política na AR. "O que não é tolerável é que a Assembleia da República ou qualquer outra instituição da democracia portuguesa seja palco para discursos de ódio. Isso seria, aliás, a pior maneira que nós teríamos de falar ou de respeitar o 25 de Abril", disse há dias.









FICHA TÉCNICA





Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos Portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: constituída por 605 entrevistas. Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Recolha da informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade. O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pela CMTV. Os trabalhos de campo decorreram de 3 a 10 de agosto de 2022. Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de 4%, Taxa de resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de 60,7%.