Governo já fez mais de mil nomeações. Custos com salários sobem 11 milhões em cinco anos

No total, a despesa do Governo com salários ascenderá a 39,9 milhões de euros, um número que ultrapassa em cerca de 11 milhões os 29,2 milhões de 2015 e que na altura foram noticiados pela revista Visão, escreve esta quarta-feira o Jornal de Notícias.

Se incluirmos o gabinete do primeiro-ministro e respetivas secretarias de Estado, o total atual chega aos 3,05 milhões por mês (42,8 milhões por ano). A manterem-se estes valores, serão gastos 171 milhões de euros na legislatura, acrescenta o jornal.

Refira-se que nesta legislatura o tamanho do Governo aumentou - é o maior de sempre, com 20 ministérios e 50 secretarias de Estado. O Governo tem pelo menos 1054 funcionários nos gabinetes, sendo que no Ministério das Infraestruturas ainda há dados por divulgar. A maioria está nos ministérios das Finanças, Ambiente e Economia. Os do Planeamento, Mar e Coesão Territorial são os que têm menos.

Ainda segundo o Jornal de Notícias, no que toca ao peso dos salários, a maior despesa é dos ministérios das Finanças, Ambiente e Educação. Os que menos gastam são os do Planeamento e o do Mar.