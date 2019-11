Depois de ter apresentado na ocasião as prioridades políticas do novo Governo português aos homólogos das Finanças da zona euro - prática habitual quando um novo executivo toma posse -, Ricardo Mourinho Félix assinalou aos jornalistas que, "há quatro anos, Portugal tinha um défice, estava num procedimento por défice excessivo, tinha um nível de dívida pública muito elevado".



"Hoje ainda é elevado, mas reduziu-se, de forma muito significativa, e há trajetória de redução", acrescentou, assinalando: "Portugal tem hoje um saldo orçamental que esperamos este ano que fique muito próximo do equilíbrio e que ao longo dos próximos anos exista um excedente orçamental".



Segundo o secretário de Estado, toda esta conjuntura económica no país representa "uma situação muito diferente da que existia há quatro anos, que permite que o Governo, ao longo dos próximos quatro anos, tenha espaço orçamental para executar um conjunto de políticas, nomeadamente ao nível do investimento".



Tal folga orçamental é "importante para aumentar a produtividade e a competitividade e criar postos de trabalho com qualidade e, dessa forma, promover o crescimento sustentável e inclusivo", de acordo com o governante.



Questionado sobre possíveis medidas no lado da despesa ou da receita para cumprir o saldo estrutural, Ricardo Mourinho Félix escusou-se a precisar, indicando apenas que Portugal vai apresentar, na próxima semana, "um orçamento dentro daquilo que são as linhas e as regras europeias".



Já aludindo à reunião do Eurogrupo, Ricardo Mourinho Félix destacou existir um "acordo muito alargado" para a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade, esperando-se que, em dezembro, os ministros das Finanças da zona euro consigam chegar a consenso sobre esta matéria.



Também para dezembro, Mourinho Félix apontou o delineamento dos "passos a adotar" para criar um mecanismo europeu de garantia de depósitos comum na zona euro, destacando a "dinâmica positiva" manifestada na reunião de hoje.

