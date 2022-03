Governo rejeita "lógicas austeritárias" na resposta à crise com a guerra na Ucrânia

O Governo defendeu esta terça-feira a necessidade evitar "lógicas austeritárias" na resposta à crise provocada pela invasão russa da Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, elogiou a "firmeza e prudência" europeia na gestão da crise e apelou a que se mobilizem recursos financeiros para "aumentar a resiliência da economia"."É necessária uma visão estratégica. Não repetindo os erros de 2010, porque não é com lógicas austeritárias que respondemos aos efeitos económicos da crise, nem os erros de 2014, porque infelizmente entre 2014 e 2022 a Europa aumentou a dependência energética face à Rússia", referiu Augusto Santos Silva, em debate no Parlamento.A "exceção evidente" à dependência energética dos Estados-membros da União Europeia (UE) é Portugal, que "não só aumentou a sua capacidade de diversificar as suas fontes de abastecimento energético, como aumentou a sua própria produção de renováveis". "Trilhou o caminho certo", frisou o ministro."Isso faz, aliás, de Portugal, segundo a Comissão Europeia, o país mais próximo de cumprir as metas energéticas para 2030energias renováveis", acrescentou.Augusto Santos Silva sublinhou "a adesão absoluta à combinação entre firmeza e prudência" na gestão da crise por parte da UE, reconhecendo que a invasão da Ucrânia trata-se de uma "uma agressão militar da Rússia, não provocada e injustificada" que conta com a "cumplicidade ativa da Bielorrússia" e que há "indícios fortes de que estejam a ser cometidos crimes de guerra, em particular o alvejamento intencional de civis"."A Rússia merece toda a nossa oposição, não só concretizada na nossa condenação política mas também nas medidas de isolamento internacional e nos sucessivos pacotes de sanções económicas e financeira já decretadas", disse.Para mitigar o impacto das sanções económicas e os efeitos adversos provocados ou potenciados pela guerra, Augusto Santos Silva assegurou que o Governo tem procurado articular a resposta com a UE, implementando "medidas efetivas na contenção dos preços, na preservação do tecido produtivo e do emprego e na proteção social".Advogou ainda que, no curto e médio prazo, será preciso "mobilizar os recursos financeiros indispensáveis aos investimentos em defesa, à redução da dependência energética face ao exterior e ao aumento da resiliência da nossa economia" e que o modelo de resposta à pandemia, com a emissão de dívida conjunta, é "um bom modelo".