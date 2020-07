Hugo Soares vê com "mágoa" que PSD impulsione "retrocesso democrático" no parlamento

O antigo líder parlamentar do PSD Hugo Soares manifestou hoje "mágoa" por ver o PSD "não apenas conotado mas como o impulsionador" do fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, alteração que classificou como "retrocesso democrático"."Infelizmente não é preciso ir à Hungria ou à Polónia, de quem por estes dias tanto se falou, para ver como a maturidade democrática é desafiada pelo populismo mais irresponsável", criticou Hugo Soares, numa posição escrita enviada à Lusa.Para o antigo deputado social-democrata, o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, aprovado na especialidade apenas por PS e PSD e que irá hoje a votação final global em plenário, significa "um retrocesso democrático que menoriza o parlamento e as instituições"."Que António Costa e o PS caucionem o fim dos debates quinzenais não me causa estranheza, mas é com mágoa que vejo o PSD não apenas conotado, mas como o impulsionador deste retrocesso democrático", referiu.Para Hugo Soares, esta alteração ao regimento da Assembleia da República, "com o alto patrocínio do designado bloco central, não se compagina com a maturidade" da democracia portuguesa."Perdendo-se uma oportunidade de rever o regimento, encontrando instrumentos que aproximem eleitos de eleitores e sobretudo aumentem o escrutínio do Governo e a dignificação do exercício da função do órgão de soberania Assembleia da República, PS e PSD atuam em conluio para fazer exatamente o contrário", acusou, considerando que "os protagonistas dos dois partidos esquecem-se que os partidos, como a democracia, não têm donos e os seus representantes são circunstanciais".Hugo Soares, que foi líder parlamentar do PSD entre julho de 2017 e fevereiro de 2018 e protagonizou alguns debates quinzenais com o primeiro-ministro António Costa, classificou este instrumento como "o maior momento de escrutínio e fiscalização do poder executivo"."Os debates quinzenais, como momento de interpelação direta e sem mediação dos eleitos pelo povo ao primeiro-ministro, são um momento de democraticidade plena e salutar combate político donde devem resultar as posições e alternativas políticas", defendeu.Na nota, Hugo Soares acusa António Costa de "já hoje não respeitar o parlamento", dizendo que o primeiro-ministro "não responde a nada do que lhe é perguntado e rebaixa toda a crítica da oposição"."Mas até por isso é incompreensível que o parlamento prescinda de fiscalizar e interpelar frontalmente o governo", lamentou.PS e PSD aprovaram na terça-feira, com votos contra dos restantes partidos, um texto comum a partir das propostas de socialistas e sociais-democratas que termina com o modelo de debates quinzenais em vigor há 13 anos, tornando a presença do primeiro-ministro obrigatória no parlamento para responder sobre política geral apenas de dois em dois meses.O texto aprovado, que deverá entrar em vigor em 01 de setembro, cria um novo modelo de debates mensais com o Governo: num mês, com o primeiro-ministro sobre política geral e, no seguinte, sobre política setorial com o ministro da pasta.O BE anunciou que vai avocar hoje para plenário os artigos relativos aos debates com o primeiro-ministro e pelos menos dois deputados do PSD, a líder da JSD Margarida Balseiro Lopes e Pedro Rodrigues, já anunciaram que votarão contra esses artigos e apelaram ao levantamento da disciplina de voto, alegando que o assunto nunca foi debatido no grupo parlamentar.Hugo Soares deixou a liderança da bancada do PSD em fevereiro de 2018, depois de o presidente do partido, Rui Rio, lhe ter manifestado o desejo de trabalhar com outra liderança de bancada.Nas diretas de janeiro, apoiou o também antigo presidente do grupo parlamentar social-democrata Luís Montenegro e tem estado em silêncio desde o Congresso do partido.