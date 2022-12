IL: Costa fez um autoelogio e "não dá qualquer confiança" aos portugueses

O presidente da IL considerou hoje que a mensagem de Natal do primeiro-ministro "não dá qualquer confiança" à população e que António Costa fez uma "espécie de autoelogio", enquanto o país continua a "regredir"."O primeiro-ministro embarca numa espécie de autoelogio, a dizer que recuperou a economia, recuperou as aprendizagens, conseguiu pôr ordem no Serviço Nacional de Saúde [SNS]. Nada disto os portugueses veem, isto não é verdade", sustentou João Cotrim de Figueiredo, numa mensagem enviada à Lusa.O país "não está a crescer aquilo que poderia" e está "paulatinamente e regularmente a ser ultrapassado" por Estados-membros que aderiram recentemente à União Europeia.Sobre o SNS "nem vale a pena falar", uma vez que "o caos é testemunhado pelos portugueses todos os dias" e, para João Cotrim de Figueiredo, só vai ser resolvido com uma "reforma profunda"."Esta mensagem de Natal não dá de facto qualquer confiança", defendeu o presidente da IL, uma vez que António Costa disse à população que "vai continuar no caminho que tem feito Portugal regredir nos últimos anos".O primeiro-ministro considerou hoje, na sua mensagem de Natal, que há razões para os portugueses terem confiança, apesar do cenário de incerteza internacional, salientando que a trajetória de redução do défice e da dívida coloca Portugal "ao abrigo das turbulências do passado".Para o líder do executivo, as três palavras que melhor exprimem o que se deseja nesta época do ano são a paz, a solidariedade e a confiança.Na sua perspetiva, há razões para os portugueses terem confiança. "Confiança é o que o nosso país nos garante hoje, quando tanta incerteza nos rodeia no cenário internacional. Confiança no futuro, pelo que estamos a fazer no presente", defendeu.Segundo António Costa, a solidariedade com que os portugueses têm conseguido, "em conjunto, e lado a lado, enfrentar os desafios que os tempos exigentes colocam", dá "confiança na mobilização de todos em torno dos desafios estratégicos: reduzir as desigualdades, acudir à emergência climática, assegurar a transição digital e vencer o desafio demográfico".