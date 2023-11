IL não quer OE aprovado e lembra palavras de Marcelo sobre "eleição pessoal" de Costa

quando

pessoal"."É nossa convicção de que a única solução neste momento é a convocatória de eleições, portanto que os portugueses sejam de novo chamados a pronunciar-se sobre os destinos do país. Consideramos que não há nenhuma outra solução alternativa a esta", sublinhou o presidente da Iniciativa Liberal.

Rui Rocha diz que neste momento a discussão não se deve centrar "sobretudo no orçamento", mas sim no regresso dos portugueses às urnas numas eleições antecipadas. Para o líder da Iniciativa Liberal, os acontecimentos desta terça-feira abriram "uma oportunidade de esperança, de confiança, de abrirmos um novo capítulo na democracia portuguesa, um capítulo virado para o crescimento, um capítulo virado para o progresso social e económico".Marcelo Rebelo de Sousa nada adiantou a Rui Rocha (nem a outro líder) sobre a sua decisão, mas o líder da Iniciativa Liberal fez questão de relembrar as suas palavras aquando da tomada de posse do primeiro-ministro demissionário em 2022."O que digo é que o Presidente da República foi absolutamente claro logo no início desta legislatura, quando afirmou que a eleição de António Costa era uma eleição pessoal e que a saída de António Costa implicaria sempre a devolução do poder de decidir aos portugueses", lembrou Rui Rocha.Na altura, o Presidente da República afirmou que "não será politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu de forma incontestável e notável as eleições, possa ser substituído por outro a meio do caminho", referindo que esse era o "preço das grandes vitórias inevitavelmente pessoais e intencionalmente personalizadas".Questionado sobre a possibilidade de este novo contexto político abrir a hipótese de a Iniciativa Liberal se apresentar coligado às eleições, Rui Rocha diz não "haver disponibilidade" para qualquer entendimento.A ronda de audições dos partidos políticos prossegue ao longo da tarde desta quarta-feira, faltando ainda ao Presidente da República ouvir o Chega, o PSD e o PS.