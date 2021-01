Isolamento fora do concelho não permite votar

Quem esteja em isolamento obrigatório longe do concelho de residência fica impedido de votar nestas eleições presidenciais. Isto porque o chamado voto em confinamento, aprovado por lei, apenas diz respeito a pessoas que estejam em isolamento dentro do concelho de recenseamento ou no concelho limítrofe. Nos casos em que o confinamento esteja a ser feito longe da morada fiscal registada, ou morada de recenseamento, o voto em mobilidade perde o efeito, com as pessoas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...