Jerónimo de Sousa: PS "anda mal" se procura solução para problemas com a direita

O secretário-geral do PCP criticou este domingo a "convergência" entre PS, PSD e CDS-PP, frisando que os socialistas andam mal se procuram a solução para problemas do país com a direita em vez de romperem com políticas do passado.

"Anda mal o PS se procura a solução para os problemas com o PSD e o CDS-PP em vez de romper com as políticas do passado de exploração e empobrecimento do povo e de afundamento do país", reafirmou hoje Jerónimo de Sousa, em Beja, no almoço regional do Alentejo para comemorar os 97 anos do PCP e que, segundo o partido, juntou mais de mil pessoas.

Segundo Jerónimo de Sousa, também "anda mal o PS quando dá cobertura e credibilidade, com a sua acção e a sua orientação, à campanha de branqueamento de responsabilidades em curso do PSD e do CDS-PP como se apresentarem nos seus recentes congressos".