João Leão: é preciso "assegurar condições de governabilidade" na próxima legislatura

O ministro das Finanças, João Leão, afastou responsabilidades no chumbo do Orçamento do Estado, adiantando que isso aconteceu devido a questões não orçamentais e financeiras. Quanto a integrar o próximo governo, o ministro diz que cabe ao Executivo decidir, adiantando que o mais importante é assegurar condições de governabilidade.

"Este orçamento, a sua reprovação não teve a ver com questões orçamentais e financeiras. São questões ligadas ao mercado de trabalho e que têm que ver com o fator de sustentabilidade da Segurança Social", adiantou João Leão, e rejeitando assim responsabilidades na queda do governo, em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de tomada de posse de Gabriel Bernardino enquanto novo presidente da CMVM.

Sobre a expectativa de voltar a ser ministro das Finanças no próximo governo, Leão argumentou que "a composição do Governo não me cabe a mim. É competência do Governo".

"O que é extremamente importante é conseguir condições de governabilidade e estabilidade, fundamentais para esta fase da recuperação económica", concluiu. João Leão acentuou que a recuperação "tem que se consolidar e ser completa no próximo ano".