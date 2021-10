João Oliveira: PRR para financiar a habitação? Anúncio pode ser uma “fraude política”

"Toda esta discussão do PRR está descentrada e desvirtuada", diz o líder do grupo parlamentar do PCP.

