Legislativas: PCP reúne Comité Central este domingo

O Comité Central do PCP reúne-se este domingo para "analisar a situação política e social" e debater as "tarefas do partido" e as eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.A reunião acontece um dia após uma manifestação da CGTP em defesa de melhores salários e condições de trabalho, que juntou no sábado milhares de pessoas de todo o país na avenida da Liberdade, em Lisboa e na qual participou o secretário-geral comunista.Jerónimo de Sousa aproveitou a ocasião para voltar a acusar o Governo de teimosia e de não ter cedido nas negociações orçamentais por já estar a pensar na maioria absoluta.O líder comunista sugeriu mesmo que a manifestação da Intersindical deveria vista como um "cartão amarelo" ao primeiro-ministro, António Costa."Não fazemos isto a pensar no primeiro-ministro. Fazemos por uma necessidade objetiva para a vida das pessoas, para a vida dos trabalhadores. Ninguém consegue explicar porque é que não é possível valorizar devidamente os salários, tanto o salário mínimo nacional, como mesmo o salário médio", sustentou.O Governo "deveria olhar para esta Avenida [da Liberdade], para estas pessoas, para estes trabalhadores que lutam tanto por um direito de uma vida mais digna" e retirar conclusões, argumentou ainda o líder comunista.O Presidente da República convocou eleições legislativas antecipadas para 30 janeiro de 2022 na sequência do "chumbo" do Orçamento do Estado do próximo ano, no parlamento, em 27 de outubro.O Orçamento teve apenas o voto favorável do PS e os votos contra das bancadas do PCP, BE e PEV, além dos deputados da direita, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega. O PAN e as duas deputadas não inscritas abstiveram-se.A perda do apoio parlamentar no Orçamento do Estado de 2022 foi um dos motivos invocados por Marcelo Rebelo de Sousa para justificar a dissolução do parlamento e a antecipação das eleições.A Constituição determina que as legislativas antecipadas têm de se realizar nos 60 dias seguintes à dissolução do parlamento -- que só poderá ser decretada, portanto, a partir de 1 de dezembro.