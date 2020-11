Marcelo agenda eleições presidenciais para 24 de janeiro

No domingo dia 24 de janeiro de 2021 os portugueses irão às urnas escolher o próximo Presidente da República. A data foi escolhida por Marcelo Rebelo de Sousa e divulgada esta terça-feira na página oficial da Presidência.Recorde-se que Marcelo já tinha prometido, em entrevista à RTP1, marcar a data das eleições no final de novembro ou início de dezembro. O decreto agora assinado antecede a data em 61 dias, sendo que a lei estabelece que o sufrágio deve ser agendado com uma antecedência mínima de 60 dias.A data de 24 de janeiro já tinha sido antecipada por alguns partidos políticos, que afirmavam ter tido conhecimento dos planos do Presidente da República nas audiências realizadas recentemente no Palácio de Belém.De recordar que ainda não se sabe se Marcelo Rebelo de Sousa tenciona recandidatar-se. Caso decida concorrer novamente a um lugar em Belém, Marcelo deverá ser confortavelmente reeleito à primeira volta A sondagens de novembro da Intercampus para o Negócios e o CM/CMTV revelam que o atual chefe de Estado lidera com 56,6% as intenções de voto.Em segundo lugar surge Ana Gomes que deverá conseguir cerca de 16,1% dos votos dos portugueses.André Ventura, candidato pelo Chega, ocupa a terceira posição, com 10,5% das intenções, seguido pela eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias com 8,7%.Na posição dos menos votados pelos portugueses surgem João Ferreira (2,3%), candidato do PCP, e Tiago Mayan Gonçalves (1,6%), que é apoiado pela Iniciativa Liberal.(Notícia atualizada às 10h09)