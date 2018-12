"O que é essencial é a força da democracia, é haver condições para a estabilidade, é haver melhores condições económicas, sociais, culturais para os portugueses. Acessório é tudo aquilo que é apenas mera afirmação pessoal ou específica, setorial", esclareceu.



Apesar da legitimidade dessa afirmação pessoal, sublinhou, o importante é ter "um Portugal que seja no final de 2019 mais rico, mais justo, mais coeso" do que no final deste ano.



O Presidente da República falou ainda de uma "corrida contra o tempo", observando que a maioria dos partidos com assento parlamentar já indicou o cabeça de lista, e disse que isso "pode muitas vezes criar um clima eleitoral que vai, porventura, prolongar-se durante todo o ano".



Para Marcelo, um ano de clima eleitoral significa "um ano em que não se pode perder" aquilo que aproxima as pessoas, "apesar de haver o pluralismo e a diferença e diversidade de opiniões".



O encontro com as famílias luso-venezuelanas em Estarreja, que contou com a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, serviu para homenagear as comunidades portuguesas e em particular os portugueses que vivem na Venezuela.



"Não esquecemos os que estão em todos os pontos do mundo, mas recordamos os que estão na Venezuela, e que o secretário de Estado e o ministro dos Negócios Estrangeiros têm visitado e acompanhado e permanentemente", disse o Presidente da República.



Marcelo deixou votos de um bom Natal a todos os portugueses espalhados pelo mundo, lembrando aqueles que vivem situações "muito difíceis" em vários países.



"O caso da Venezuela é um caso de que se fala muito, mas temos casos em África e na Europa em que, devido às agitações que houve durante este ano, devido às crises e aos conflitos, às migrações e aos refugiados, houve muitos compatriotas que sofreram muito por toda a parte", disse, lembrando que é preciso apoiá-los "diplomaticamente, consularmente, socialmente, no plano educativo e no plano político".

