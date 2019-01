Pedro Catarino/Correio da Manhã

A ordenação da lista, com homens e mulheres intercalados, é uma das questões que fica em aberto até se perceber se a lei é ou não aprovada e se entra em vigor.

Além do debate na subcomissão, ainda falta a votação final global, "se vier a existir acordo entre os partidos e com que amplitude", e promulgação do diploma pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na reunião de terça-feira está igualmente previsto o debate e votação na especialidade do diploma do Governo que estabelece o regime da representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da Administração Pública.

O Presidente da República deixou claro ao Expresso que se opõe a alterações na lei da paridade dos deputados a pensar nas eleições que decorrem em este ano. "Não aceito mexidas nas regras eleitorais em cima das eleições", declara ao Expresso.Os partidos já estão a preparar as listas para as eleições europeias de 26 de maio e estão já a pensar nas legislativas de outubro, por isso para o Presidente não se devem mudar as regras a meio do jogo.E é essa a sua oposição, numa altura em que no Parlamento se negoceiam novas regras e o Governo quer avançar com a sua proposta. O Expresso noticia que PS e PSD já terão um entendimento que deverá ir no sentido da quota do sexo menos representado, que ainda é o feminino, subir de 33% para 40%, prevendo-se, no diploma que está a ser cozinhado no Parlamento, que tenha entrada em vigor imediata. O que pode esbarrar no Presidente.O desenho do diploma parlamentar deixa cair algumas das intenções já reveladas pelo Governo, pela voz da ministra da Presidência Maria Manuel Leitão Marques. Uma das regras que poderá cair é a alternância de género nos lugares e a obrigação de substituir uma pessoa a meio do mandato por outra do mesmo género.O Bloco de Esquerda critica o desfecho que diz ser uma "oportunidade perdida", acrescenta o Expresso.A Lusa escreve, por seu lado, este sábado que a subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação da Assembleia da República tem agendada para terça-feira uma reunião para discussão e votação indiciária da proposta de lei do Governo, mas Elza Pais, presidente da subcomissão, admitiu que é ainda imprevisível quer o desfecho quer o "timing" em se concluirá o processo legislativo.