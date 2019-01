Mário Cruz/Lusa

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou esta terça-feira, 1 janeiro, em Brasília, antes de assistir à posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil, a sua própria posse e a preocupação em falar para todos.Em declarações aos jornalistas, num hotel de Brasília, questionado sobre o que espera da cerimónia de hoje, o Presidente da República respondeu: "Expectativas, não sei. Por um lado, recordo a minha tomada de posse"."Quando eu ia para a minha tomada de posse e estava a preparar o meu discurso, o que eu pensava era em falar para o maior número de portugueses: para aqueles que tinham votado em mim, para aqueles que não tinham votado em mim, para aqueles que se tinham abstido. Somando todos é que se tem o retrato do país", referiu."Mas cada país é um país, cada Presidente é um Presidente. Vamos ver o que se passa", acrescentou.Marcelo Rebelo de Sousa disse estar a colocar-se, "tanto quanto é possível, nos sapatos do novo Presidente" do Brasil, a quem desejou "boa sorte" na tarefa de chefiar o Estado e de governar um país "que é quase um continente, que tem responsabilidades brutais".