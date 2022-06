Marcelo "cola" Costa a Pedro Nuno Santos

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou esta quinta-feira que a escolha da equipa governativa e a avaliação desta cabe ao primeiro-ministro, colocando em António Costa a responsabilidade pela continuidade de Pedro Nuno Santos no Governo após o episódio do despacho sobre a solução para o aeroporto de Lisboa.O Presidente da República, numa declaração ao país, começou por defender que o problema de base - o despacho para a nova solução aeroportuária em Lisboa com Montijo+Portela no imediato e, mais tarde, apenas Alcochete - ficou resolvido com o anúncio de que o despacho seria revogado."Revogado o despacho, como é que será o futuro?", questionou. "Eu entendo que os portugueses esperam nesta matéria que seja um futuro que preencha três condições: primeiro, que seja uma decisão relativamente rápida - andamos há eternidades a discutir este tema -; segundo, que seja uma decisão consensual, até porque se trata de uma solução para décadas; e, por último, tem de ser consistente, do ponto de vista política, do ponto de vista técnico, económico e do direito", prosseguiu o chefe de Estado.De seguida, Marcelo Rebelo de Sousa distanciou-se da opção de Pedro Nuno Santos permanecer no Governo, atirando toda a responsabilidade para António Costa."Quem é que está mandatado para esta questão? o Governo. O primeiro-ministro escolhe os seus colaboradores e é o primeiro-ministro que deve, em cada momento" avaliar os seus colaboradores", referiu."É o primeiro-ministro que, naturalmente, é o responsável pela escolha, mais feliz ou menos feliz, pela avaliação que a cada momento faz, mais feliz ou menos feliz, dos seus colaboradores, relativamente às melhores hipóteses que têm para realizar os objetivos", rematou.