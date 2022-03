Marcelo dá posse a terceiro Governo de Costa. "Tempos de guerra exigem segurança e estabilidade"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu esta quarta-feira posse ao terceiro Governo socialista liderado por António Costa, alertando que os "tempos difíceis" que o país enfrenta exigem segurança, estabilidade e espírito de unidade nacional."Como em todos os tempos de guerra, da pandemia e da prova de fogo russa, [os portugueses] esperam segurança, estabilidade, unidade no essencial, concentração no decisivo e recusa de primazia de incertezas ou tensões secundárias", referiu o Chefe de Estado dirigindo-se ao país, durante a cerimónia de tomada de posse do novo Governo.Para este ano, o Presidente da República considera que é essencial não esquecer "a lição destes dois anos de pandemia" e garantir que Portugal não é "uma ilha nem um oásis", ou seja, não é "imune" ao que não pode controlar e se passa à volta, como é o caso da invasão russa da Ucrânia que está a originar milhares de refugiados na Europa.Referiu ainda que é preciso "acautelar, sem dramas e com vacinação a tempo", novas vagas de covid-19 que possam eventualmente surgir no outono, para que o país não viva num "abre e fecha".Em termos económicos, disse que é preciso "evitar" uma estagflação, como a que "assombrou" os anos 70 e que se traduziu numa subida da inflação e num arrefecimento económico, numa altura em que a economia dá sinais de estar a recuperar da pandemia e os preços da energia estão a originar uma subida geral dos preços ao consumidor."É preciso garantir que tudo o que seja possível se fará para ir protegendo os custos dos bens básicos, custos que a guerra agravou e a virtual guerra fria pode ainda agravar mais. Para que não saiamos da pandemia da saúde para a pandemia da inflação sem controlo, em clima de crescimento enfraquecido, estagnação com inflação ou estagflação", frisou.Para evitar isso, considera importante garantir que os fundos europeus, onde se incluem o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) bem como o atual e o próximo quadro comunitário de apoio (PT2020 e PT2030), "chegam ao terreno para remedar o que há a remendar e, sobretudo, para construir o que há a construir".O novo Governo de António Costa, mais "enxuto" e que funcionará como uma "task force para a recuperação", é composto por 17 ministros e 38 secretários de Estado . Este será o XXIII Governo Constitucional, depois de o Partido Socialista ter vencido as eleições legislativas com maioria absoluta (41,37%).A tomada de posse acontece exatamente dois meses depois das eleições, que tiveram de ser repetidas no círculo da Europa devido a irregularidades encontradas nos boletins de voto.