Marcelo diz que "nunca percebeu" porque o PSD se "descolou" dele

O Presidente da República diz nunca ter percebido "um erro" do PSD em relação a si. "É que os sucessivos líderes de direita, em vez de colarem em mim, descolaram ostensivamente de mim. E quem é que colava a mim? O primeiro-ministro e o PS.", afirma, em entrevista à CNN Portugal que será transmitida na íntegra esta noite.Marcelo Rebelo de Sousa ressalva que o novo presidente social-democrata parece estar a alterar a situação. "Eu devo dizer que o primeiro que dá alguns sinais de perceber isto é o atual líder do PSD. Percebeu que podia, de alguma maneira, estar ali próximo de alguém que, sem estar a fazer nenhum frete partidário, no entanto, abria espaço".Sobre o primeiro-ministro, Marcelo usa uma comparação insólita. "Ele é muito rápido a sugar as coisas. Tem-se uma ideia e ele é um mata-borrão. Um bom mata-borrão, porque é rápido", indicou.