Marcelo escapa a quebra de popularidade de Costa, Governo e oposição

A crise pandémica reflete-se agora num aumento do desgaste do Governo, do primeiro-ministro e do conjunto da oposição, que têm a popularidade em queda. Sondagem da Aximage para o JN e a TSF mostra que apenas o Presidente da República sobe na avaliação feita pelos portugueses.



Manuel de Almeida Negócios jng@negocios.pt 10:37







... Só o Presidente da República escapa à perda de popularidade que a pandemia está a causar nos níveis de aceitação pública de Governo, primeiro-ministro e forças de oposição quando observadas no seu conjunto.



Estes dados resultam da sondagem realizada pela Aximage para o JN e a TSF. O estudo mostra que 64% dos inquiridos avaliam positivamente o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa, um aumento de três pontos percentuais relativamente ao barómetro de julho.



Apesar de manter uma avaliação positiva por parte de 54% dos entrevistados, António Costa vê a sua popularidade cair nove pontos percentuais relativamente ao barómetro anterior.



O primeiro-ministro vê aumentar para 47% os portugueses que assumem depositar maior confiança em Marcelo do que nele próprio e para 73% os inquiridos que querem ver o Presidente ser mais exigente face ao Governo.



As avaliações feitas ao Governo e ao conjunto da oposição também caem. O Executivo vê a sua popularidade descer nove pontos percentuais para 48% e as forças da oposição veem a sua avaliação cair os mesmos nove pontos para 28%. Saber mais António Costa Marcelo Rebelo de Sousa Presidente Governo Oposição Sondagem Aximage

