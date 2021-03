Marcelo estabelece missões para o novo mandato e quer "estabilidade sem pântano"

Leia Também As três grandes ambições de Marcelo

Sou o mesmo de há cinco anos, sou o mesmo de ontem, nos mesmos exatos termos eleito e reeleito para ser Presidente de todos vós, com independência, espírito de compromisso e estabilidade,

no respeito pela diferença e pelo pluralismo, na construção da justiça social, no orgulho de ser Portugal, de ser português. "Foi assim, assim será, com qualquer maioria parlamentar, com qualquer Governo", conclui.



Marcelo Rebelo de Sousa, o "mesmo de há cinco anos" estabeleceu cinco missões a cumprir durante o mandato que inicia hoje na Assembleia da República, desde logo "regressar a fevereiro de 2019". Mas o discurso serviu também para desculpar algumas ações do Governo durante a pandemia e pedir "estabilidade sem pântano".Elogiando e sem nunca esquecer o esforço dos profissionais de saúde no combate à pandemia, referido várias vezes ao longo do discurso, o Presidente da República aproveitou o discurso de tomada de posse para 'desculpar' o Governo no combate à pandemia afirmando que "os responsáveis durante das pandemias só podem assumir tudo sabendo que nada nem ninguém pode dar o que não tem preço nem retorno a quem perdeu o irreparável". Para Marcelo é injusto imputar tudo "o que não se resolveu" ao Governo e pede "estabilidade sem pântano" para evitar um rutura".O plano de Marcelo é reconstruir Portugal e a "vida das pessoas" que passa por todos os setores, desde as "empresas a saúde e os rendimentos" às "vivências e sonhos".O Presidente da República garantiu ainda que "Portugal é a única razão de ser do compromisso solene que acabo de assumir, por começar pelos que mais precisam: os sem teto, os idosos, os reformados e pensionista pobres, desempregados e em layoff".Quanto às missões que estabeleceu para os próximos anos, estabelece como prioridades estancar a pandemia e os seus efeitos na saúde, reconstruir o país voltando a níveis de fevereiro de 2019, reconstruir a vida das pessoas com recurso aos fundos europeus, reforçar a coesão social do país e aprofundar "a vocação de Portugal para plataforma entre culturas" em matérias ambientais.Quanto às eleições legislativas que vai encarar ainda durante o mandato, Marcelo garante que será o mesmo perante qualquer Governo: "(notícia em atualização)