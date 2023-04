Marcelo faz balanço "muito bom" de visita de Lula da Silva a Portugal

O Presidente da República fez esta terça-feira um balanço "muito bom" da visita do chefe de Estado do Brasil a Portugal, considerando que permitiu "afinar divergências" e foi benéfica para os dois países.Em declarações à RTP enquanto descia a Calçada da Estrela, a caminho da Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre o balanço que faz da visita de Estado de Luiz Inácio Lula da Silva a Portugal, que termina hoje."Muito bom, muito, muito bom. Muito bem do ponto de vista humano político, empresarial, que era muito importante, e até do ponto de vista de afinar divergências que existem, mas afiná-las num sentido político externo. Muito bom para os dois países", respondeu .Nestas curtas declarações, o Presidente da República foi interrogado sobre a solução encontrada pelo parlamento para Lula da Silva discursar no dia 25 de Abril: o chefe de Estado brasileiro irá intervir numa sessão de boas-vindas dedicada para o efeito, antes do início, às 11:30, da tradicional sessão solene da Revolução dos Cravos, à qual já não irá assistir.Foi "uma forma muito hábil, que é ser no dia 25 de Abril, mas em duas cerimónias consecutivas. Foi muito bem. Acho que foi inteligente, ficou tudo satisfeito", disse.TA/ARL // JPSLusa/Fim