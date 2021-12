Marcelo promulga lei que prevê perda de mandato para eurodeputados que mudem de partido

O Presidente da República promulgou o decreto da Assembleia da República que prevê a perda de mandato para os eurodeputados que mudem de partido."O Presidente da República promulgou o Decreto da Assembleia da República que harmoniza a Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu com as disposições em vigor na ordem jurídica portuguesa sobre perda de mandato de titulares de cargos eletivos", lê-se numa nota divulgado no portal da Presidência na Internet.O decreto foi aprovado em 19 de novembro, por unanimidade, em votação final global, estabelecendo que os eurodeputados poderão perder o mandato caso se "inscrevam em partido diverso daquele pelo qual foram apresentados a sufrágio".O texto final apresentado pelo PS, em acordo com o PSD, foi aprovado por unanimidade, tendo os 205 deputados presentes no plenário votado a favor, numa votação eletrónica.Uma vez que eram propostas alterações a uma lei orgânica era exigida uma maioria absoluta para que fosse aprovado.Perdem também o mandato os deputados ao Parlamento Europeu que "venham a ser feridos por alguma das incapacidades ou incompatibilidades previstas na lei" ou que "sejam condenados, por decisão transitada em julgado, por crime de responsabilidade cometido no exercício da sua função".A lei indica que "compete ao Tribunal Constitucional verificar a perda de mandato" e comunicá-la ao Parlamento Europeu.O texto frisa também que "qualquer deputado ao Parlamento Europeu ou qualquer partido político nele representado, ou que tenha elegido deputados àquele órgão no mandato em curso, bem como o Procurador-Geral da República, podem requerer ao Tribunal Constitucional a verificação de perda de mandato de um deputado ao Parlamento Europeu com fundamento na ocorrência de causa legal para o efeito".O diploma entrará em vigor na próxima legislatura do Parlamento Europeu, depois das eleições europeias de 2024.