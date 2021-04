Marcelo quer compromisso político para viabilizar dois orçamentos

"É muito importante que os partidos criem condições para levar o Plano de Recuperação sem sobressaltos até 2023, o que implica garantir a aprovação de dois Orçamentos do Estado, o do próximo ano e o seguinte. É o que eu penso e é o que os portugueses pensam", frisou Marcelo, em declarações ao Expresso.





O Presidente da República quer que o Governo e a oposição alcancem um compromisso político que permita garantir a viabilização de, pelo menos, os dois próximos Orçamentos do Estado. Para Marcelo Rebelo de Sousa, esta é uma condição indispensável para o país aproveitar o Plano de Recuperação e Resiliência e recuperar da crise económica provocada pela pandemia. A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo Expresso O jornal adianta que o Presidente quer uma clarificação da parte do Executivo e dos partidos, no sentido de saber se pensam levar a legislatura até ao fim.A ideia é em maio e junho ouvir os partidos e, nessa altura, Marcelo admite "forçar" o Governo e a oposição a entender-se não apenas para o Orçamento do Estado de 2022, mas também para o de 2023.