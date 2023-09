Maria Luís Albuquerque: "Há falta de exigência e temos práticas pobres de escrutínio"

A antiga ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque considerou este sábado, em Fátima, que Portugal tem vários problemas que o impedem de crescer, entre eles os de falta de escrutínio e de exigência."O nosso problema é coletivo" com uma falta de 'governance' em todos os sentidos". "Há falta de exigência e temos práticas muito pobres de escrutínio, genericamente. Não temos tendência a ser exigentes. Nós, enquanto sociedade, não nos indignamos o suficiente para promover a mudança", afirmou Maria Luís Albuquerque, na sua intervenção na Universidade de Verão do Instituto +Liberdade, que decorre em Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.A docente universitária salientou que, ultimamente, têm existido "demasiadas grandes empresas, onde acontecem coisas que não podiam acontecer", afirmou, referindo-se à Altice."Verifica-se que temos efeitos de muito fraca 'governance'. Como é que as pessoas não tiveram consciência do dano que causa à reputação do país? Isto significa que as empresas vão ficar muito mais desconfiadas para fazer grandes investimentos em Portugal. Há uma tolerância excessiva da parte da sociedade relativa a determinados comportamentos", alertou.E prosseguiu: "Não há condenação social suficiente que iniba esses comportamentos e que faça com que as pessoas pensem antes de os terem, se não vão ser ostracizados, até socialmente, por ter este tipo de comportamento totalmente lesivo para todos".E insistiu na tónica de que é preciso "exigir, exigir a sério, ir votar e participar"."A sociedade civil tem um papel absolutamente fundamental. E em Portugal, tristemente, também é historicamente fraca", criticou.A ex-governante apontou ainda que a falta de capacidade de entendimento dos dois "partidos que continuam ainda a reunir a maior fatia do eleitorado, torna a solução" de todos os problemas do país "muito mais difíceis"."Desde 2015, em particular, o consenso dentro do centro moderado, PS e PSD, acabou em definitivo. A política extremou. Quando temos um cenário político extremado, temos uma solução que terá fatalmente a seguinte consequência: alternância governativa. Mas cada vez que tivermos essa alternância, quem chegar vai desfazer o que o anterior fez", lamentou Maria Luís Albuquerque.Constatando que Portugal tem um problema demográfico, a ex-ministra das Finanças do Governo de Pedro Passos Coelho salientou que uma sociedade envelhecida "tem influência no sistema político e económico", o que dificultará a adoção de "políticas que promovam mudanças na sociedade"."Quando um eleitorado é envelhecido, as políticas destinam-se, sobretudo às preocupações e anseios desse eleitorado", avançou, salientando que acresce "a dificuldade dos mais velhos viverem com grandes dificuldades"."Quem é pobre não tem alternativas nem margem para correr riscos. Qualquer perda pode ser fatal. As pessoas mais velhas não aceitam mudanças, o que é uma limitação brutal. Sabemos que essas mudanças vão deixar alguns pior do que estão agora, porque se assim não for, não é uma mudança que valha a pena", acrescentou.Por outro lado, Maria Luís Albuquerque referiu que uma "população mais velha e mais pobre é mais dependente do Estado"."Se conseguíssemos o milagre de convencer a nossa população a votar nas pessoas, que fizessem, desenhasse e pusessem em prática as políticas que fazem de facto a diferença, elas nunca estariam em vigor durante tempo suficiente. Quem chega, desfaz o que se fez", reforçou.A antiga ministra defendeu ainda que para o país evoluir é preciso "desenhar e implementar as políticas necessárias para sermos mais competitivos e mais ricos".Para a social-democrata, a imigração em Portugal "é tipicamente menos qualificada, que vem trabalhar para os setores e para as áreas que exigem menos qualificações e mais contribuiu também para uma pressão de salários em baixos".