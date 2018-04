Marques Mendes: Centeno é um "abono de família" e um problema para o Governo

Luís Marques Mendes afirmou esta noite, no seu comentário habitual na SIC, que Mário Centeno é, ao mesmo tempo, um "abono de família" do Governo e um problema para o Governo.

No seu entender é um abono de família porque foi o ministro das Finanças que "conseguiu que, pela primeira vez em Portugal, o PS fosse, ao mesmo tempo, o partido da cigarra e da formiga".

"Habitualmente, o PS era o partido da cigarra. Tratava de gastar. Distribuía riqueza. O PSD, por sua vez, era o partido da formiga (trabalhava para produzir e ter contas em ordem). Agora, pela primeira vez, o PS é o partido que poe a economia a crescer, que tem contas em ordem e que distribui riqueza. Logo, é o partido da cigarra e da formiga. Uma vantagem política", sublinhou.

Só que Mário Centeno também é um problema para o Governo, considera Marques Mendes.

E por várias razões: "Primeiro: pelo seu feito. Mário Centeno ‘não é flor que se cheire’. Debaixo daquela bonomia de um sorriso aberto está um homem que não tem propriamente ‘bons fígados’. É teimoso. Não gosta de ser criticado. E não perdoa a quem o critica. Como diz, e bem, Pedro Adão e Silva, a Centeno aplica-se aquela máxima: ‘quem se mete com Centeno, perde’. Foi por isso, e só por isso, que o Ministro da Saúde disse ‘Somos todos Centeno’. Uma forma de evitar um conflito".

Depois, "Mário Centeno é um problema porque está a trabalhar acima de tudo para o seu curriculum europeu, para a sua imagem na Europa. E quer estar na Europa com a imagem do ortodoxo financeiro".

E porquê?, questionou Marques Mendes. Porque Centeno está a pensar no seu futuro europeu, respondeu.

"Primeiro, Mário Centeno não quer voltar a ser Ministro das Finanças (isso ficará certamente para Mourinho Félix); segundo, Governador do Banco de Portugal já é de menos para as suas ambições e estatuto; terceiro, cabeça de lista ao PE dava jeito ao PS, mas é coisa pouca para o Ministro das Finanças. Então, o que ele quer é ser Comissário Europeu e, de preferência, Vice-Presidente da Comissão Europeia", apontou o comentador político.

Na opinião do ex-dirigente do PSD, " todo o seu comportamento cá dentro na gestão do Orçamento, na gestão do défice, na questão dos funcionários públicos, no Programa de estabilidade tem muito a ver com isto: Mário Centeno quer impressionar bem a Europa. Mesmo que isso gere alguns problemas no Governo em Portugal".