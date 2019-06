"António Costa está prestes a cometer um sério erro político – substituir Ferro Rodrigues por Carlos César na Presidência da Assembleia da República", afirmou Luís Marques Mendes no seu habitual comentário semanal na SIC.

"Desde logo é um erro no plano da atitude, da correcção e do decoro político", salientou, considerando que "Ferro Rodrigues fez globalmente um bom lugar de Presidente do Parlamento." "Ferro Rodrigues não merecia esta desconsideração", sublinha.

Mas acima de tudo, Marques Mendes considera que este será "um erro político", porque "se o Governo não tiver maioria absoluta e precisar de dialogar no Parlamento, Ferro Rodrigues é muito melhor solução que Carlos César."

Até porque Carlos César "não é propriamente muito prestigiado, nem à esquerda e muito menos à direita."

"César no lugar de Ferro é a prova provada do que são os partidos – máquinas trituradoras, sem grandes princípios, sem gratidão e sem grande visão de futuro", considerou.