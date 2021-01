Mayan foi ao aeroporto de Faro mostrar que a TAP abandonou o país

O candidato presidencial Tiago Mayan Gonçalves foi hoje ao aeroporto de Faro para mostrar que a TAP "abandonou" o país, "já antes" da pandemia, e alertar para o "problema grave" de turismo que afeta o Algarve."Eu vim aqui ao aeroporto de Faro, que está atrás de mim, porque a TAP não vem e já não vinha antes da pandemia. Em 2019, a TAP representou 4% das ligações aéreas neste aeroporto e estamos a falar, objetivamente, só de uma ligação, Lisboa - Faro", afirmou o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL).Para Tiago Mayan Gonçalves, a "TAP abandonou o país há já muito tempo e este aeroporto é o exemplo máximo disto mesmo", referindo ainda estar a "falar de um mercado turístico de maior relevância do país, o Algarve"."E, de facto, quando ouvimos as narrativas de que a TAP é essencial para o turismo, está aqui, atrás de mim, a demonstração do contrário", sublinhou, apontando para os três aviões parados no aeroporto da Ryanair .A companhia aérea nacional representará um investimento de praticamente 4.000 milhões de euros, no âmbito das ajudas públicas a anunciadas para os próximos anos."E baixar o IVA da eletricidade para 6%, concretizar seis hospitais que estão no plano de saúde -- Lisboa Oriental, Seixal, Alentejo, Madeira e pediátrico do Porto - duplicar o orçamento da PSP e duplicar o orçamento para as universidades. Cada uma destas coisas que vos disse custam 1.000 milhões. Peguem em quatro delas e comparem com o que representa enterrar 4.000 milhões de euros na TAP", frisouNo Algarve, Tiago Mayan Gonçalves apontou ainda o problema grave turismo que se vive atualmente."Este aeroporto e esta região, por má gestão da pandemia, têm continuamente enfrentado ao longo deste ano e enfrentam agora, já no dia de hoje, o estar na lista negra dos voos, nomeadamente do Reino Unido, que é um mercado essencial para o Algarve", sublinhou. E isto está, segundo afirmou o candidato liberal, a "destruir todo o tecido económico desta região"."Temos que tomar outro rumo e definir a forma de devolver a capacidade de se aguentarem estes negócios, 80% por cento da hotelaria do Algarve está, neste momento fechada, e sem perspetiva de reabrir e Governo tem que, rapidamente, começar a definir a forma de manter este tecido económico capaz de, no futuro, reabrir e voltar a ter atividade", frisou.Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).