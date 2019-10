Continuar a ler Contactado pela agência Lusa, o porta-voz da CNE, João Tiago Machadp, afirmou que o processo eleitoral está a decorrer dentro da normalidade.



"Os pedidos de esclarecimento que têm havido enquadram-se dentro do normal de um dia pacífico de eleições", afirmou João Tiago Machado.



Os líderes partidários, que já foram votar, apelaram em uníssono ao voto, instando os portugueses a votarem. No entanto, os níveis de afluência são mais baixos, até ao meio dia, do que aconteceu em 2015.



Acreditam, no entanto, que a taxa de abstenção, no final do dia, possa ser menor do que há quatro anos. Conforme escreve o Negócios,

A subida para um patamar superior a 30% chegou em 1991, na eleição em que Cavaco Silva conquistou para o PSD a segunda maioria absoluta consecutiva.



há já três eleições seguidas a taxa de abstenção tem vindo em crescendo, atingindo níveis recorde em cada uma das três últimas legislativas, fixando-se sempre acima dos 40%.(Notícia atualizada com mais contexto)