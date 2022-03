Ministérios envolvidos no PRR vão ficar concentrados na sede da CGD

O primeiro-ministro decidiu que os ministérios com responsabilidade direta na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vão ficar concentrados num só espaço físico, na atual sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em Lisboa.





Esta mudança consta num comunicado hoje emitido pelo gabinete do primeiro-ministro sobre a orgânica do XXIII Governo Constitucional, cuja orgânica foi apresentada na terça-feira por António Costa ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.





"O primeiro-ministro informa que decidiu avançar igualmente com a concentração de ministérios num só espaço físico", refere-se no comunicado.





De acordo com o mesmo comunicado, "os ministérios com responsabilidade direta na execução do Plano de Recuperação e Resiliência serão os primeiros a concentrar-se", o que deverá acontecer "até ao final do ano 2022 na atual sede da Caixa Geral de Depósitos".





"Estes ministérios ficarão "sob coordenação da Presidência do Conselho de Ministros", acrescenta-se.





Em fevereiro, em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro, António Costa, já tinha admitido a possibilidade de proceder na nova legislatura à deslocalização de vários ministérios, concentrando-os no edifício que atualmente serve de sede à Caixa Geral de Depósitos.