Ministro da Economia está a ser "triturado pela máquina socialista", diz Montenegro

O presidente do PSD Luís Montenegro expressou esta quinta-feira "solidariedade" para com o ministro da Economia por este estar a ser "triturado pela máquina socialista" devido à eventual redução do IRC, acusando o Governo de estar em "roda livre".



Discursando no encerramento da primeira edição das jornadas interparlamentares do partido, que decorreram em Ponta Delgada, nos Açores, Montenegro disse querer deixar uma "palavra de solidariedade" a António Costa Silva.



"Sendo ele uma personalidade independente que aceitou ir para o governo ainda por cima monocolor de maioria absoluta, estar a ser triturado pela máquina socialista merece do ponto vista democrático dos seus adversários, como é o nosso caso, uma palavra de solidariedade", declarou.





