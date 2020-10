Ministros dos Negócios Estrangeiros e do Ambiente testaram negativo à covid-19

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Matos Fernandes, testaram negativo para a covid-19, disse à agência Lusa fonte governamental.Os testes aos ministros do atual Governo foram feitos depois de se saber que o titular da pasta da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, está infetado com covid-19.No domingo, primeiro-ministro e todos os membros do Governo que foram testados tiveram resultados negativos, segundo comunicado do gabinete de imprensa de António Costa divulgado hoje de manhã"Durante a manhã [de hoje] serão ainda testados o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e o ministro do Ambiente e Ação Climática, que se mantêm isolados até conhecerem os resultados", adiantava o comunicado.A mesma nota adianta que "por determinação da Direção Geral da Saúde ficarão em confinamento, apesar de testarem negativo, o ministro do Planeamento e a ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social que ladeiam Manuel Heitor na reunião do Conselho de Ministros", que se realizou na quinta-feira.