Morreu Zeca Mendonça, emblemático assessor do PSD

Morreu Zeca Mendonça, um assessor histórico do PSD. Também acompanhou a Presidência da República de Marcelo Rebelo de Sousa.





José Luís Mendonça Nunes era funcionário do PSD desde 1974. Começou como segurança e desde 1977 que integrava o gabinete de imprensa social-democrata. No final de 2017, foi trabalhar para Marcelo Rebelo de Sousa, tornando-se assessor do Presidente da República, refere a Sábado.