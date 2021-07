“Não [remodelar] até às autárquicas é tapar o sol com a peneira”, diz Conceição Pequito

Acho que se António Costa fizesse a remodelação por pressão das sondagens e da opinião pública e publicada, para ele seria manifestamente uma assunção de fraqueza e de desgaste do Governo. Não fazê-la até às autárquicas é tentar tapar o sol com a peneira, porque o desgaste é manifesto, diz a professora do ISCSP.

"Não [remodelar] até às autárquicas é tapar o sol com a peneira"









